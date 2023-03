Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem fünften Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihre dritte Niederlage kassiert. Den Volleys Herrsching unterlagen die

Brandenburger am Samstag mit 1:3 (25:13, 19:25, 23:25, 18:25). Vor 289 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee zeigte die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski anfangs eine imponierende Leistung, konnte das Niveau aber nicht dauerhaft halten. Das

Zwischenrunden-Hinspiel in Herrsching hatten die Netzhoppers noch mit 3:2 für sich entschieden.