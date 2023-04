Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihre Chance auf den Einzug ins Playoff-Finale gewahrt.

Am Freitagabend gewannen die Berlinerinnen in der mit über 2.000 Zuschauern ausverkauften Sömmeringhalle die zweite Halbfinal-Partie gegen die Rutronik Stars Keltern mit 74:67. Damit steht es in der "Best-of three"-Serie 1:1. Das entscheidende dritte Spiel findet am Sonntag ab 16 Uhr in Keltern statt.