Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga das Hinspiel um Platz 3 verloren. Am Donnerstagabend unterlag das Team von Trainer Cristo Cabrera in der heimischen Sömmeringhalle mit 46:67. Im Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) - das gleichzeitig das letzte Saisonspiel der Berlinerinnen ist - dürfte es somit schwer werden, noch den dritten Platz zu erkämpfen.