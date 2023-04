So 23.04.23 | 18:43 Uhr

Die Frauen von Alba Berlin haben zum Abschluss ihrer Premierensaison in der Basketball-Bundesliga den dritten Platz verpasst. Zwar gewannen die Berlinerinnen das Rückspiel gegen die GiroLive Panthers Osnabrück mit 56:52 (22:26), konnten aber den 21-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel nicht aufholen.

Anders als im Hinspiel starteten die Alba-Frauen in Osnabrück gut in die Partie und gingen mit einer knappen 14:13-Führung in die erste Viertelpause. Bis zur Halbzeit steigerten sich die Gastgeberinnen dann allerdings und konnten das Spiel wenden. Alba ließ sich jedoch nicht abschütteln und hielt den Rückstand weiter klein.

Mit 35:39 ging es in den Schlussabschnitt, in dem sie noch einmal einen kleinen Lauf starten konnten und sich so einen Sieg zum Saisonabschluss sicherten.