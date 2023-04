So 23.04.23 | 17:04 Uhr

Der frühere Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein hat beim Gastspiel der Elektrorennserie Formel E in Berlin den erhofften Heimsieg klar verpasst. Der Porsche-Werksfahrer belegte im zweiten Rennen auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof am Sonntag den siebten Platz und büßte einen Großteil seines Vorsprungs in der Fahrer-WM ein.