Stickyfinger61 Donnerstag, 13.04.2023 | 08:46 Uhr

Vielen ist der Grund tatsächlich nicht mehr bekannt und wenn, dann nicht mehr nachvollziehbar.

Fußball lebt aber für viele von solchen Banalitäten.

Kann man blöd finden, kann man aber auch einfach ignorieren.

Dass im Pott, speziell in DO und GE solche Rivalität besteht kann jeder verstehen. Und was die Abneigung von Hertha Anhängern gegen GE betrifft, wissen die "Königsblauen" (eine Farbe, die es überhaupt nicht gibt) ganz genau. Sie tun nur so unwissend. Obwohl...

Fan Rivalität ist ja beileibe nichts neues.

Was die Kneipe angeht: wenn der Fahnenklau das größte Problem ist, dann scheint ja alles halbwegs ok.