Union Berlin will bei Eintracht Frankfurt den Halbfinal-Einzug schaffen

Vor gut zwei Wochen traf Union Berlin zuletzt auf Eintracht Frankfurt, in der Fußball-Bundesliga gelang den Köpenickern ein 2:0-Sieg. Am Dienstagabend treten beide Teams im Viertelfinale des DFB-Pokals erneut gegeneinander an (18 Uhr, im Audio-Livestream auf rbb24.de und im rbb|24-Inforadio). Verzichten muss das Team von Trainer Urs Fischer dabei auf Stammtorhüter Frederik Rönnow.

Der Däne, der zuletzt wegen einer Blessur gegen den VfB Stuttgart (3:0) nicht im Bundesliga-Kader stand, fehlt auch am Dienstag beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Vertreten wird er erneut von Lennart Grill.