In den letzten vier Spielen der Saison müssten die Potsdamerinnen nun einen Fünf-Punkte-Rückstand aufholen, um es noch auf den rettenden zehnten Platz zu schaffen. Dabei treffen sie allerdings mit der TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Bayern München auf vier der fünf Topmannschaften der Liga.

Für Turbine Potsdam wird der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga immer wahrscheinlicher. Am Sonntagmittag verloren die Brandenburgerinnen vor heimischer Kulisse gegen den Tabellensiebten SGS Essen mit 0:1 (0:0) und verbleiben somit auf dem letzten Tabellenplatz.

Vor 959 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion waren beide Teams sehr motiviert in die Partie gegangen. Nach einer Viertelstunde gab es einen Schreckmoment für die Gäste, als ihre Torfrau Sophia Winkler bei einer wenig gefährlich aussehenden Aktion den Ball über Kopf nicht richtig zu packen bekam. Doch die Essener Verteidigung verhinderte ein Nachsetzen der Hausherrinnen. Von da an übernahm die SGS zunehmend die Oberhand, vergab ihre Möglichkeiten jedoch erst mal leichtsinnig. Von den Potsdamerinnen war in der Offensive wenig zu sehen.

Nach der Pause zeigte sich die Mannschaft von Cheftrainer Marco Gebhardt mutiger; echte Chancen blieben aber aus und die offensiven Bemühungen wurden am Ende nicht belohnt. In der 72. Minute erzielte Ramona Maier per Kopf das entscheidende Tor für die Essenerinnen. Dabei profitierte sie von extremen Abstimmungsproblemen bei Turbine.