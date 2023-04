So blieb es bis zum Schluss eine Zitterpartie für Energie, das letztlich durch den 2:1-Sieg zunächst an Erfurt in der Tabelle vorbeizieht und nun wieder den Spitzenplatz in der Regionalliga Nordost innehat.

In der zweiten Hälfte blieb das Bild unverändert: Cottbus kombinierte sich gefällig durch das Mittelfeld, erspielte sich Chance auf Chance, aber die Tore blieben aus. Und es kam, wie es kommen musste: Cottbus verteidigt zu sorglos im Zentrum und Tekin besorgte in der 66. Minute per Schlenzer aus elf Metern den überraschenden Anschlusstreffer für Tennis Borussia. Cottbus drückte danach auf einen weiteren Treffer, aber der eingewechselte Tim Heike (83.) vergab die Riesenchance, das Spiel endgültig zu entscheiden.

In einer weiteren Regionalliga-Partie am Samstag gewann Hertha BSC II beim VSG Altgliniecke mit 3:2. Derry Scherhant brachte Hertha in der 14. Minute in Front. In der 2. Hälfte sorgte Büch in der 70. Minute für den Ausgleich, den Herthas Abdullatif sechs Minuten später konterte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Breitkreuz (90.+1) sorgte für das 2:2. Scherhant per Elfmeter (90.+3) machte den Sieg für Hertha II perfekt. Die Herthaner belegen jetzt den 12. Tabellenplatz, die VSG bleibt Fünfter.

Im dritten Spiel des Tages verlor Lichtenberg 47 zu Hause gegen Jena mit 0:2. Die Treffer für die Gäste erzielten Lämmel (45.) und Grimm (55.). Durch die Niederlage verweilt Lichtenberg 47 auf dem 16. Rang, Jena ist Dritter und hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus.