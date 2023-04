Vor der Fußball-Partie in der Regionalliga Nordost zwischen Lichtenberg 47 und Carl Zeiss Jena ist es am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz kommen, in dessen Folge zwei Jenaer Fans verletzt wurden. Am Berliner Hauptbahnhof hätten am Vormittag mehrere Polizeibeamte rund 150 ankommende Jenafans in Empfang genommen und diese "Maßnahmen unterzogen", teilte die Bundespolizei rbb|24 auf Anfrage mit. Grund dafür seien nicht näher bezeichnete Straftaten auf der Zugfahrt in Richtung Berlin gewesen.