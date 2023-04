Die Fußballer des Berliner AK haben am 30. Spieltag der Regionalliga Nordost eine herbe Niederlage kassiert. Am Freitagabend unterlagen die Berliner im heimischen Stadion gegen Carl Zeiss Jena mit 1:8 (1:4). Im anderen Spiel des Abends mit Berliner und Brandenburger Beteiligung gewann Viktoria Berlin auswärts beim FSV Luckenwalde mit 3:2 (2:1).

In der zweiten Halbzeit wurde es noch bitterer für die Berliner: Nach einem Schubser gegen Verkamp wurde der bereits gelb-verwarnte Patrick Sussek in der 49. Minute per Gelb-Roter Karte des Platzes verwiesen. In der Folge brach der BAK komplett ein. Offensiv gelang den Berlinern kaum etwas, defensiv waren sie über weite Strecken überfordert. Jenas Lukas Lämmel traf gleich doppelt (54. & 69.) und stellte so auf 1:6, ehe Vasileios Dedidis (1:7) und Oleksii Ohurtsov die 1:8-Niederlage aus Sicht des BAK perfekt machten.

Sechs Tage nach der Niederlage beim Chemnitzer FC vom vergangenen Wochenende war der Berliner AK gegen Jena nahezu vom Start weg ohne Chance. Bereits in der fünften Minute des Spiels kassierten die Gastgeber den ersten Treffer von Jan Dahlke. Acht Minuten später wurde dieser Rückstand unglücklich größer: Mit einem Eigentor stellte Viktorias Shinki Yamada auf 0:2, ehe abermals Dahlke kurz darauf sogar auf 0:3 erhöhte (15.). In der 25. Minute verkürzte Rintaro Yaijima den Rückstand zwar kurzzeitig auf 1:3, freuen konnten sich die Berliner darüber allerdings nur kurz. Bereits in der 33. Minute traf Pasqual Verkamp zum 1:4 (33.) und sorgte so noch vor der Pause für die Vorentscheidung.

Auch Viktoria Berlin geriet am Freitagabend beim FSV Luckenwalde zunächst in Rückstand. Nach knapp 20 gespielten Minuten in Luckenwalde war es Simon Gollnack, der die Gastgeber mit 1:0 in Front brachte (19.). Viktoria Berlin verarbeitete den Gegentreffer jedoch schnell und glich bereits fünf Minuten später durch Christopher Theisen zum 1:1 aus.

In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Moritz Seiffert brachte Viktoria noch vor der Pause mit 2:1 in Führung (39.), ehe abermals Theisen kurz nach der Halbzeit auf 3:1 für die Berliner erhöhte. In der 69. Minute verkürzte Luckenwaldes Sofiene Jannene noch einmal auf 2:3 aus Sicht der Gastgeber, drehen konnten die das Spiel in der Folge jedoch nicht mehr. So zog Viktoria mit dem Sieg in der Tabelle vier Spiele vor dem Saisonende an dem Berliner AK vorbei auf Rang neun.