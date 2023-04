Siegesserie gerissen: Energie Cottbus hat am Samstagnachmittag mit 1:2 (1:1) gegen Hertha II verloren. Insbesondere in der ersten Halbzeit ließen die Lausitzer zahlreiche Großchancen ungenutzt. Tony Rölke erzielte das entscheidende Tor.

Eine Woche nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug im Berliner Landespokal spielte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus gegen die Norddeutschen schnell in einen Rausch. Immer wieder spielte der BFC schnell nach vorn, wo Toptorjäger Christian Beck auf seine Chancen lauerte. Mit Erfolg: Der 35-Jährige traf gleich drei Mal (14., 16. und 44. Minute) und eroberte so die Führung in der Torjägerliste der Regionalliga Nordost zurück (13 Tore in 22 Spielen). Die weiteren Treffer erzielten Amar Suljic (35.) und Cedric Euschen (85.). Durch den Erfolg rückt der BFC in der Tabelle auf Rang fünf vor. Bei noch acht zu absolvierenden Partien und neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Erfurt scheint die Titelverteidigung für den amtierenden Meister der Regionalliga Nordost dennoch eher unrealistisch.