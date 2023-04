30:19 gegen Göppingen - Spreefüxxe feiern wichtigen Sieg im Aufstiegskampf

Sa 29.04.23 | 21:18 Uhr

IMAGO/Lobeca Video: rbb24 | 29.04.2023 | Jonas Schützeberg | Bild: IMAGO/Lobeca

Die Spreefüxxe haben im Kampf um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga der Frauen einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Samstagabend besiegten sie in der heimischen Sömmeringhalle im Spitzenspiel Frisch Auf Göppingen klar mit 30:19 (14:8) und überholen dadurch ihre direkten Konkurrentinnen. Die Berlinerinnen stehen nun mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Der Tabellenführer steigt direkt auf.

Spreefüxxe-Torhüterin Gladun überzeugt

Bei den Berlinerinnen war Torfrau Mariia Gladun von Beginn an hellwach und überzeugte mit gleich mehreren Paraden in den ersten Minuten. Mit einem verwandelten Siebenmeter zum 6:3 durch Lynn Molenaar setzten sich die Gastgeberinnen erstmals etwas ab und konnten ihren Vorsprung danach immer weiter ausbauen. Nach einem Fünf-Tore-Lauf stand es bereits 11:4, ehe auch der Tabellenzweite aus Göppingen wieder zu Treffern kam. Auch die Spreefüxxe ließen nun zwar die ein oder andere Chance liegen, konnten sich aber insbesondere auf Keeperin Gladun verlassen. Mit einem klaren 14:8-Vorsprung ging es in die Pause.

Überlegene zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start und verkürzten mit einem Doppelschlag auf 10:14. Doch mit drei Toren in Folge stellte das Team von Trainerin Susann Müller den komfortablen Abstand wieder her. Und den verteidigten die Berlinerinnen bis zum Schluss, führten in der Schlussphase dann sogar zweistellig. Am Ende stand ein deutlicher 30:19-Sieg, erfolgreichste Werferin war Djazzmin Trabelsi mit acht Toren. Das nächste Spiel bestreiten die Spreefüxxe am 7. Mai (16 Uhr) beim HC Leipzig, der derzeit auf Platz neun steht.