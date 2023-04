Angeführt vom überragenden Juri Knorr und mit einem starken Andreas Wolff im Tor haben Deutschlands Handballer zum Abschluss des Euro Cups das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Sonntag in Berlin dank einer starken Leistung das sechste und letzte Spiel des Wettbewerbs gegen den WM-Dritten Spanien mit 32:31 (20:11).

"Der Sieg war sehr wichtig, vor allem in der Art und Weise", sagte Gislason in der ARD. "Schade, dass es am Ende nur ein Tor Unterschied war. Es hätten eigentlich fünf, sechs Tore sein müssen." Drei Tage nach der ebenso heftigen wie schmerzhaften 23:32-Pleite in Schweden, bei der sich Füchse-Spieler Paul Drux die Achillessehne gerissen hatte, war die deutsche Mannschaft von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht. Die Abwehr stand kompakt, dahinter war Wolff mit zahlreichen Paraden der gewohnte Rückhalt.

Noch wichtiger jedoch: Im Abschluss agierte die DHB-Auswahl wesentlich konzentrierter als zuletzt in Schweden und bei den klaren Niederlagen gegen Dänemark (21:28/23:30). Der Lohn war eine frühe Drei-Tore Führung, an der Knorr mit vier Treffern in der Anfangsphase großen Anteil hatte (7:4/9. Minute).