"Best of three" im Viertelfinale

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am Samstagabend das Auftaktmatch des "Best of three"-Viertelfinales gegen A-Gruppen-Aufsteiger SV Krefeld 72 mit 25:5 (5:0, 6:1, 8:2, 6:2) in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gewonnen. Mit einem Sieg in der zweiten Partie der Serie am Sonntag an gleicher Stätte könnte Spandau den Einzug in das Halbfinale perfekt machen.