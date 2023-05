rbb|24: Frau Hoffmann, der Berliner Fußballverband (BFV) hat jüngst seinen ersten Gewaltreport im Amateurfußball veröffentlicht. Wieso war der wichtig?

Theresa Hoffmann: Der war mir persönlich total wichtig, weil ich seit zwei Jahren in dem Bereich arbeite und keine Datengrundlage hatte. Meine Stelle heißt ja aber wissenschaftliche Referentin, weswegen mir objektive Daten sehr wichtig sind. Weil ich keine hatte, habe ich mir gesagt: Gut, dann mache ich es halt selber und gucke, was es an Daten alles so gibt. Ich habe mir die Sportgerichtsurteile der vergangenen Saison genommen und geguckt, was wir überhaupt so an Gewalt haben auf den Plätzen.