Nach der Niederlage in München trifft Hertha am Wochenende auf einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Der formstarke VfB Stuttgart kommt ins Olympiastadion. Für Hertha ist die Partie quasi ein Endspiel.

Mindestens sechs Punkte brauchen die Berliner, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben. Hinzu kommt, dass man auf Patzer der direkten Konkurrenten hoffen muss, die sich zuletzt allesamt in besserer Form als Hertha präsentierten. Für die Blau-Weißen spricht, dass man neben Stuttgart mit dem VfL Bochum am 33. Spieltag gegen noch einen weiteren direkten Konkurrenten spielt.

Abstiegskampf, Abstiegskampf, Abstiegskampf. Nachdem Hertha am letzten Wochenende als einzige Mannschaft im Tabellenkeller nicht gepunktet hat, beginnt rund um den Schenckendorffplatz beim Tabellenletzten vier Spieltage vor Schluss bereits die Rechnerei. Eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart, der derzeit mit sechs Punkten Vorsprung auf dem 15. Tabellenplatz steht, darf sich die Mannschaft von Pal Dardai quasi nicht erlauben, wenn sie doch noch den Klassenerhalt schaffen will. Auch ein Punkt hilft den Berlinern kaum weiter - das weiß auch Dardai: "Wir müssen am Samstag eine Mannschaft rausschicken, die Siegermentalität hat und dieses Spiel für uns gewinnen kann. Es zählt nur ein Sieg", sagte der Ungar.

Der VfB Stuttgart reist mit Rückenwind in die Hauptstadt. Zwar verlor man am Mittwochabend knapp gegen Eintracht Frankfurt (2:3) im DFB-Pokal und verpasste so das Endspiel im Juni. In der Bundesliga aber ist das Team von Sebastian Hoeneß seit nun vier Spielen ungeschlagen – darunter zwei Siege gegen Gladbach und Bochum. Besonders auffällig ist die Stuttgarter Resilienz: Fünf der sechs VfB-Treffer in den letzten drei Spielen fielen in der Schlussviertelstunde. Darunter war auch der Ausgleichstreffer in Unterzahl beim dramatischen 3:3 am 28. Spieltag gegen Borussia Dortmund, nachdem die Schwaben bereits zuvor einen 0:2-Rückstand mit nur zehn Spielern gegen den Meisterschaftsaspiranten aufgeholt hatten.

Natürlich hat die Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Keller auch für den VfB eine große Bedeutung. Zwar kann sich Stuttgart am Samstag noch nicht definitiv retten, jedoch die Hertha, mit dann neun Punkten Vorsprung plus der deutlich besseren Tordifferenz, so gut wie sicher distanzieren.

Besonders wichtig für die Hoeneß-Elf ist Stürmer Serhou Guirassy. Obwohl der 27-Jährige zwölf Spiele verletzungsbedingt verpasste, erzielte er acht Saisontreffer – mehr als jeder anderer VfB-Spieler. Mit der Hälfte seiner Tore sorgte er für die wichtige 1:0-Führung.

Dardai will Stuttgart mit spielerischen Mitteln fordern: "Wir haben Spielformen mit begrenzten Kontaktzahlen trainiert, um für die Aufgaben bereit zu sein, die uns am Wochenende erwarten", sagte Dardai. "Dabei lag der Fokus auf der Spieleröffnung aus der eigenen Hälfte und Lösungen gegen aggressives Pressing."