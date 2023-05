Was an die ersten beiden Rettungsmissionen von Pal Dardai erinnert

Warum tut der sich das wirklich nochmal an, lautete also eine mehr als berechtigte Frage. Doch von Eitelkeiten oder einem gekränkten Ego zeigte Dardai keine Spur. Ebenso wenig: von Illusionen. Dardai wusste schließlich aus der Vergangenheit nur zu gut, worauf er sich eingelassen hatte - auch wenn nun alles noch komplizierter aussah als bei seinen geglückten Rettungsmissionen 2014/15 und 20/21. rbb|24 blickt darauf zurück, wie Dardai die Herthaner aus diesen misslichen sportlichen Situationen befreien und den Klassenerhalt feiern konnte. So viel vorab: Es brauchte beachtliche Serien, Marvin Plattenhardt und Peter Pekarik.

Es ist nicht so, dass es diesen Beweis wirklich noch gebraucht hätte. Doch am 16. April 2023 zeigte Pal Dardai einmal mehr seine bedingungslose Loyalität gegenüber Hertha BSC, indem er zum dritten Mal das Cheftraineramt übernahm . Schon zwei Mal hatte er jenen Verein, für den er einst selbst zum Rekordspieler avancierte, vor einem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahrt - um später doch für nicht mehr gut genug befunden zu werden.

Die Ausgangslage: 19 Spiele, 18 Punkte, Platz 17

Als Pal Dardai am 5. Februar 2015 vom Nachwuchs- zum Profi-Trainer befördert wurde, standen die Berliner in der Bundesliga-Tabelle vor Borussia Dortmund. Bei noch 15 verbleibenden Saisonspielen übernahm der Ungar eine Mannschaft, die den 17. Tabellenplatz mit 18 Punkten - und damit eben: zwei Zählern Vorsprung auf den BVB - belegte. Der Abstand zum Hamburger SV auf dem 13. Platz betrug jedoch ebenfalls nur zwei Punkte.

In dieser Ausgangslage löste Dardai also Jos Luhukay ab, nachdem der Verein mit dem Niederländer in der Saison 2012/13 im ersten Versuch wieder in die Bundesliga aufgestiegen und in der darauffolgenden Spielzeit auf dem elften Platz gelandet war. Zum Zeitpunkt von Dardais Amtsantritt hatten die Herthaner vier Bundesliga-Spiele in Folge nicht mehr gewonnen (ein Unentschieden, drei Niederlagen). Dardai formierte die Abwehr neu, setzte auf sein favorisiertes 4-2-3-1-System und vertraute auf den defensiven Außenbahnen Marvin Plattenhardt - in dessen erster Saison im blau-weißen Trikot - und Peter Pekarik.

Zum Auftakt gewann Hertha mit 2:0 beim FSV Mainz 05, die darauffolgenden beiden Partien gingen verloren. Doch dann starteten die Blau-Weißen ab dem 23. Spieltag eine Serie: Sieben Mal in Folge blieb Hertha ungeschlagen (drei Dreier, vier Remis). In fünf dieser sieben Begegnungen spielten die Berliner zu Null. Insbesondere gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller punkteten Dardais Herthaner damals konsequent: In Hamburg und gegen Paderborn holte die "alte Dame" jeweils drei Zähler, hinzu kamen Unentschieden in Stuttgart und Hannover.

Es war Dardai gelungen, aus einer verunsicherten Mannschaft eine Einheit zu formen, die den Abstiegskampf annahm, geschlossen verteidigte - und zwar nicht besonders attraktiven Fußball spielte, dafür aber die nötigen Punkte einheimste. Sogar so viele, dass Hertha BSC am 34. Spieltag schließlich trotz einer 1:2-Niederlage in Hoffenheim - und dank einer besseren Tordifferenz als der HSV - auf dem 15. Platz ins Ziel kam.