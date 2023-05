André Köpenick Montag, 15.05.2023 | 12:36 Uhr

Nach dem Hinspiel gegen Wolfsburg traue ich der Hertha den Auswärtssieg in ihrer derzeitigen Verfassung leider nicht zu. Ich fürchte der 32. Spieltag hat den Abstieg schon besiegelt. Ich werde natürlich trotzdem weiter mit fiebern und hoffen.



In der zweiten Liga um den Aufstieg mitzuspielen kann zuweilen interessanter sein, als in der 1. Liga dauerhaft zwischen Abstieg und Bedeutungslosigkeit in der zweiten Tabellenhälfte herum zu dümpeln, doch befürchte ich, dass der Abstieg finanziell einen enormen Schaden verursachen wird, mehr als bei allen anderen Abstiegen zuvor.



Erstmal gegen Bochum gewinnen und wenn Dardai es in die Köpfe der Spieler schafft, besteht vielleicht doch noch ein Fünkchen Hoffnung.