Es übernahm Christopher Brauer , der bis heute aber auch nicht mehr Punkte als sein Vorgänger holen konnte. Am 31. Spieltag war der Abstieg besiegelt und TeBe kehrt nach drei Jahren zurück in die Oberliga.

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Berliner in dieser Saison große Probleme bekommen würden. Erst am neunten Spieltag hatten sie ihren ersten Sieg geholt, stützten danach von einer Negativserie in die nächste. Im Winter unternahm man dann einen letzten Rettungsversuch und trennte sich vom damaligen Trainer Abu Njie .

Laut Sportdirektor Borth gibt es dafür verschiedene Gründe. Zum einen sei die Regionalliga in diesem Jahr extrem stark besetzt gewesen, zum anderen habe die Altersstruktur im Team nicht gestimmt. "In vielen Situationen hat uns die Erfahrung auf dem Platz gefehlt", sagt er. Mit einem Durchschnitt von 21,5 Jahren hat TeBe eines der jüngsten Teams der Liga.

Große finanzielle Probleme gebe es durch den Abstieg dabei nicht. Das Profil der potenziellen Neuzugänge sei hingegen schon ein anderes als zuvor. "In der Regionalliga findet man sehr viele Talente, die den Sprung in höhere Klassen machen wollen. In der Oberliga ist es eher so, dass die Spieler zwischen Ausbildung, Uni, Arbeit und Fußball pendeln", sagt der Sportdirektor. Deshalb müssten zum Beispiel die Trainings-Zeiten auf den Abend gelegt werden.

Energie Cottbus hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Mit 1:0 gewannen die Lausitzer am Sonntag das Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg – und spielen nun auch um den Aufstieg in die 3. Liga.

Der 28-Jährige wird sogar in die Transferentscheidungen im Sommer mit eingebunden. "Trainer, Geschäftsführung, Vorstand und Kapitän – die Kaderplanung machen bei uns alle zusammen", erklärt Borth. Man wolle vor allem eine sehr menschliche und charakterstarke Truppe in der Oberliga auf den Platz schicken. Oschmann könne dabei eine sehr hilfreiche Einschätzung abgeben.

Auf ein wenig Regionalliga-Erfahrung darf er aber auch in der kommenden Saison vertrauen: Kapitän Tim Oschmann hat seinen Vertrag verlängert und wird gemeinsam mit TeBe in die Oberliga gehen.

In vielen Belangen steht also ein Neuanfang bevor. Obwohl die katastrophale Regionalliga-Saison noch nicht einmal beendet ist und der Abstieg noch frisch, sind die Ambitionen bereits jetzt wieder groß. Der Vorstandsvorsitzende Michael Lachmann gab vor kurzem im "Tagesspiegel" das Ziel aus, dass man es binnen fünf Jahren in die 3. Liga schaffen wolle.

Daran glaubt auch Sportdirektor Borth, wie er sagt. "Die 3. Liga ist nicht so weit weg, wie es klingt. Es ist also nicht so unrealistisch, aber alles muss gesund laufen."

Gesund bedeutet in diesem Fall, dass der Druck trotz der hohen Ziele nicht zu groß werden soll. Die Oberliga soll als Chance genutzt werden, um in Ruhe die nötigen Strukturen aufzubauen, wie Borth sagt. "Es ist nicht so ein brutales Haifischbecken. Natürlich wissen wir, dass auch die Oberliga schwer wird. Aber wir haben jetzt keinen Druck direkt aufsteigen zu müssen und wollen eine entspannte Saison spielen", so der Sportdirektor weiter. "Wir wollen uns strukturell, wirtschaftlich und personell erweitern. Und wenn wir diese drei Säulen aufgebaut haben, wird der sportliche Teil von allein kommen."