Der Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat trotz seines Insolvenzantrags die Lizensierungsunterlagen für die kommende Bundesliga-Saison eingereicht. Der Lizenzantrag sei laut Netzhoppers fristgerecht bei der Liga eingegangen. "Jetzt heißt es Daumen drücken, dass er auch genehmigt wird", sagte Britta Wersinger, Assistentin der Geschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Eine erste Reaktion der Volleyball-Bundesliga (VBL) wird am Mittwoch erwartet. Dann will sich die VBL bei einer digitalen Pressekonferenz zur geplanten Zusammensetzung der 1. Bundesliga in der kommenden Saison äußern.