European League of Football - Berlin Thunder gewinnt gegen die Panthers Wroclaw

So 18.06.23 | 20:01 Uhr

Bild: imago images/Eibner

Berlin Thunder hat sich für eine gute Leistung belohnt und das Verfolger-Duell in der European League of Football gewonnen. Am dritten Spieltag setzten sich die Berliner mit einem 36:27 (13:6)-Sieg gegen die Wroclaw Panthers durch. Über drei Viertel dominierte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck am Sonntag den Gegner aus Polen und feierte eine Woche nach der Niederlage im Top-Spiel gegen die Vienna Vikings wieder ein Erfolgserlebnis.



Für Thunder war es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark schon der dritte Sieg in Folge gegen die Panthers. Durch den Erfolg gegen das Team aus Breslau festigen die Berliner den zweiten Platz in der Eastern Conference der European League of Football und sind weiterhin wie angestrebt auf Playoff-Kurs.

Niederlage für Berlin Rebels in der GFL

In der German Football League (GFL) waren die Berlin Rebels am Sonntagnachmittag bei den Paderborn Dolphins zu Gast. Die Berliner kassierten in einem Spiel mit wenigen Punkten eine Niederlage. Am Ende stand ein 16:8 (6:0, 7:0, 3:0, 0:8) für die Ostwestfalen auf der Anzeigetafel. Nach drei Vierteln hatte es noch 16:0 für Paderborn gestanden, das Aufbäumen der Berliner im letzten Abschnitt kam zu spät. Die Rebels stehen in der GFL Nord mit 6:4 Punkten nun auf dem dritten Rang.