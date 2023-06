Vor elf Jahren - So verlief Herthas letzter Saisonauftakt in Liga zwei

Fr 30.06.23 | 16:17 Uhr | Von Marc Schwitzky

Bild: IMAGO / Bernd König

Hertha BSC wird die neue Zweitliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf beginnen. Ausgerechnet Düsseldorf, das die Berliner vor elf Jahren zuletzt in Liga zwei schickte. Damals begann Herthas Saison mit einem Fehlstart. Von Marc Schwitzky

Nach nur einem Jahr war es wieder passiert. Nachdem Hertha BSC in der Saison 2010/11 mit Trainer Markus Babbel der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga gelang, mussten die Berliner nach nur einer Saison erneut den Gang in die nächsttiefere Etage antreten. Mit 31 Punkten hatten sich die Blau-Weißen unter Coach Otto Rehhagel noch in die Relegation gerettet, um dort sportlich gegen Fortuna Düsseldorf zu scheitern und mit all den Ereignissen während und nach dem Rückspiel eine besondere Anekdote im Bundesliga-Logbuch zu hinterlassen. Ein verfrühter Platzsturm, Pyro-Chaos, Anhörungen beim DFB-Gericht – die Bilder sind noch heute präsent. Hertha stand einmal mehr vor einem Scherbenhaufen, den dieses Mal Jos Luhukay auf dem Trainerstuhl zusammenfegen sollte. Spieler wie Raffael, Nikita Rukavytsya, Patrick Ebert und Christian Lell verließen Berlin. Sami Allagui, Sandro Wagner, Peer Kluge und Marcel Ndjeng kamen. Übrigens auch ein gewisser Peter Pekarik. Ein erneuter Neuanfang, um im Fahrstuhl wieder den Knopf zur oberen Etage zu drücken.

Eine neue Achse

Aufgrund des Umstands, dass Hertha nur ein Jahr lang Erstligist war, fiel der personelle Umbruch im Kader nicht allzu groß aus. Dennoch wollte Luhukay das Gesicht der Mannschaft verändern und – ähnlich wie heute Pal Dardai – wieder mehr Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit sehen. Im ersten Ligaspiel der Saison 2012/13 standen mit Marcel Ndjeng, Daniel Beichler, Peer Kluge, Marvin Knoll und Sami Allagui gleich fünf neue Spieler in der Startelf. Kluge bildete zusammen mit Fabian Lustenberger und Peter Niemeyer das wohl humorloseste, aber auch arbeitsamste Mittelfeldreieck der Geschichte dieses Sports. Offensive Momente sollten von Allagui, Beichler, aber auch vom noch jungen Linksverteidiger Nico Schulz kommen. Mit Spielern wie Adrian Ramos, Änis Ben-Hatira oder einem bis dahin eher unbekannten Ronny verfügte Hertha nach wie über große Klasse, die am ersten Spieltag aufgrund von Sperren oder gesamttaktischen Entscheidungen des eigenbrötlerischen Luhukay jedoch nicht oder nur kaum zum Zuge kam.

Ein trostloser Rahmen

Während Hertha heute trotz des Abstiegs einen neuen Zuschauerrekord erreicht hat und aktuell Dauerkarte um Dauerkarte verkauft, gab es im Jahr 2012 kein einziges Fünkchen Euphorie. Der erneute Abstieg hatte das Vertrauen in die Verantwortlichen rund um Manager Michael Preetz nahezu erstickt, der Verein musste seine Fans zurückgewinnen. Unterstrichen wird jener Eindruck von einer Zahl: 23.404. So wenig Zuschauer quälten sich für den 1. Spieltag gegen den SC Paderborn in das weite Rund des Olympiastadions. Es war ein trostloser Rahmen am 3. August 2012. Da auch der SC Paderborn unter Trainer Stephan Schmidt, der mittlerweile U23-Trainer Herthas ist, einige personelle Fragezeichen in seinem Aufgebot verzeichnete, hätte sich die Begegnung den so grauen Bedingungen anpassen können. Doch es kam anders. Hertha begann regelrecht furios und zwang SC-Schlussmann Lukas Kruse zu mehreren Rettungstaten. Nachdem die Hausherren ihren ersten Chancen nicht zu nutzen wussten, traute sich auch Paderborn allmählich in die Offensive, auch wenn Hertha weiter die gefährlichere Mannschaft blieb. Doch mit jeder Minute der ersten Halbzeit wurde die Partie zäher. Paderborns Abwehr festigte sich, Hertha machte aus all dem Ballbesitz fortlaufend weniger.

Der Stern von Ronny geht auf

Kurz vor der Halbzeitpause, als alles auf ein 0:0 hindeutete, stach Paderborn überraschend zu. Albin Meha erspähte den durchstartenden Jens Wemmer, der von der Grundlinie auf Deniz Yilmaz spielte. Der Mittelstürmer schob aus wenigen Metern ein und bestrafte Hertha für die in der Situation schlechte Staffelung. Der noch junge Schulz musste erstes Lehrgeld zahlen. Mit dem 0:1 ging es in die Pause. Da Hertha auch nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit keine Antwort auf den Rückstand einfiel, reagierte Trainer Luhukay erstmals personell. Er stellte sein 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 um und wechselte Ramos als weiteren Stürmer ein. Nur wenige Minuten später brachte der Niederländer auch Ronny. Der Brasilianer war damals, so hieß es, nur zu Hertha gekommen, um seinen Bruder Raffael in Berlin zu halten. Großen sportlichen Wert hatte Ronny in seiner ersten Zeit bei der "alten Dame" jedenfalls nicht. Doch dann kam die 64. Minute, die den Stern des damals 26-Jährigen aufgehen ließ. Ramos machte einen Ball vor Paderborns Strafraum fest und legte auf Ronny ab. Der Mittelfeldspieler ließ seinen Gegner elegant mit nur einer Körpertäuschung stehen und zog von der Strafraumgrenze ab. Sein wuchtig geschossener Ball schlug im Paderborner Kasten ein, Torhüter Kruse hatte keine Chance bei diesem Ausgleichstreffer, der die Fähigkeiten Ronnys so sichtbar wie womöglich nie zuvor machte.

Eine wilde Schlussphase

Nun wollte es Hertha wissen, Luhukay wechselte mit Wagner sogar einen dritten Mittelstürmer ein – der Heimsieg zum Saisonauftakt sollte her. Es entwickelte sich eine ereignisreiche Schlussphase, auf beiden Seiten hagelte es noch einmal Torraumszenen und Paraden. In der 85. Minute brachte dann Herthas Innenverteidiger Roman Hubnik Paderborns Thomas Bertels im Strafraum unglücklich zu Fall – den fälligen Elfmeter verwandelte Meha souverän zum 1:2. Doch Hertha steckte nicht auf – und hatte Ronny. Dieser prügelte einen direkten Freistoß in der 88. Minute regelrecht auf den gegnerischen Schlussmann, der das Geschoss nur unkontrolliert parieren konnte. Der glücklich postierte Allagui konnte den entstandenen Abpraller zum 2:2-Schlusspunkt abstauben. Ein verrücktes Fußballspiel endete mit einem durchaus gerechten Unentschieden.

Luhukay führt Hertha zum Aufstieg

Nachdem Hertha den Ligaauftakt nicht gewinnen konnte, war der Fehlstart mit der 1:3-Niederlage beim FSV Frankfurt perfekt. Ein brodelnder Luhukay stürmte die Pressekonferenz nach dem Spiel, bewaffnet mit einem Spickzettel. "Mangelnden Einsatzwillen", "fehlende Laufbereitschaft" und "schlechtes Zweikampfverhalten" attestierte Luhukay seiner Mannschaft. Er sei "mehr als tief enttäuscht", erklärte er: "Wir haben in der zweiten Halbzeit völlig versagt." "Das ist das erste Mal in 20 Jahren als Trainer, dass ich in der Kabine so laut geworden bin. Das ist nicht gut für mein Herz", resümierte er selbst. "Bei uns fehlt es an der Bereitschaft zu laufen. Das kann nicht sein." Auch hier lassen sich Parallelen zu Pal Dardai und seinen Aussagen über Herthas Mannschaft der Vorsaison erkennen. Wenn seine Philosophie in den Köpfen seiner Spieler verankert sei, werde Hertha durchstarten, hatte Luhukay während der Vorbereitung versichert: "Ab Oktober sind wir unschlagbar." Ein Satz, der Luhukay hellseherische Fähigkeiten nahelegt. Nach der Begegnung in Frankfurt sollte Hertha nur noch ein Saisonspiel verlieren und mit herausragenden 76 Punkten als Zweitligameister aufsteigen. Ronny, der gegen Paderborn schon Herthas Lebensversicherung war, sollte eben jene bleiben. Mit 18 Toren und 14 Vorlagen hatte er einen Löwenanteil an Herthas Aufstieg, der in zehn Jahren Erstklassigkeit, die nun ein Ende fanden, münden sollte.

