Berlin hat einen neuen Erstligisten. Der FC Liria Berlin spielt ab nächster Saison in der Futsal-Bundesliga mit. Die schnelle Hallenfußball-Variante lockt schon jetzt mehrere hundert Fans zu den Spielen in die Sporthalle Schöneberg.

Die Futsaler vom FC Liria Berlin spielen erstklassig. Nachdem sich die Berliner Mitte Mai in der Relegation gegen die Meister der Regionalliga-Staffeln Nord und West durchsetzen konnten, sind sie ab der nächsten Saison in der Futsal-Bundesliga dabei.

"Die Erleichterung und Freude sind groß", sagt Spieler Pavlos Wiegels. Die Relegation sei relativ gnadenlos, weil immer nur eine Mannschaft hochkomme. In der Futsal-Bundesliga, die erst 2021 gegründet wurde, sind die Berliner künftig eines von zehn Teams. "Berlin fehlte auf der Futsal-Karte – bis jetzt", so Fabian Schulz, der auch Teil der Meistermannschaft ist.

Futsal, die offizielle Hallenfußballvariante der FIFA, wird ohne Bande, mit kleineren Toren, fünf Spielern pro Mannschaft und einem kleineren, weniger hüpfenden Ball gespielt. "Weil das Spielfeld in der Halle viel kleiner ist, ist das Spiel natürlich viel schneller. Es fallen mehr Tore. Es gibt mehr Aktionen. Zeitspiel ist unmöglich, weil die Zeit immer angehalten wird", sagt Torhüter Pavlos Wiegels. Eine Spielhälfte dauert beim Futsal 20 Minuten, doch durch die Nettospielzeit stehen die Mannschaften am Ende trotzdem zwischen 75 und 100 Minuten auf dem Feld. Das Tempo bleibt auch deswegen hoch, weil unbegrenzt gewechselt werden kann.

"Viele Zuschauer, die zum ersten Mal da sind, sagen, dass es viel mehr Spaß macht, weil es einfach Action pur ist und weniger Raum für taktisches Geplänkel", sagt Fabian Schulz, der wie Wiegels auch für die Nationalmannschaft im Einsatz ist. Zu den beiden Relegationsspielen kamen knapp 500 Zuschauende in die Halle. "Es war schon überragend. Da hat man gesehen, wie viele Fans wir in die Halle kriegen können", so Schulz. Auch in der ersten Bundesliga-Saison rechne er mit einem guten Schnitt: "Wahrscheinlich noch nicht ausverkauft, aber daran arbeiten wir."