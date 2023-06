Lokalmatadorin Sabine Lisicki hat die zweite Runde beim WTA-Turnier in Berlin trotz einer überzeugenden Leistung verpasst. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 lieferte der an Nummer drei gesetzten Französin Caroline Garcia am Montag zum Auftakt des Rasenevents einen harten Kampf, musste sich am Ende aber mit 6:7 (2:7), 3:6 geschlagen geben.

Bei ihrem Heimturnier durfte die Berlinerin dank einer Wildcard im Hauptfeld starten. Gegen die klar favorisierte Garcia überzeugte Lisicki mit ihrem starken Aufschlag und harten Grundschlägen. Erst nach dem Break zum 3:4 im zweiten Satz war ihre Gegenwehr gebrochen. Die 33-Jährige kämpft nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen um den Anschluss an die Top-100 der Weltrangliste, aktuell steht sie auf Rang 308.