In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Mauer an der Zufahrt zur Heimspielstätte des 1. FC Union Berlin beschmiert. Auf Fotos, die derzeit im Internet kursieren, ist zu sehen, dass der Schriftzug "Stadion An der Alten Försterei" teilweise mit Parolen in schwarzer Farbe übermalt wurde.