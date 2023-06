Das ist mal eine Ansage an die Konkurrenz: Nur ein paar Minuten vor dem ersten Training verlängerten mit Axel Borgmann und Jonas Hildebrandt zwei wichtige Cottbuser Leistungsträger ihre Verträge. Eigentlich schien der Wechsel zu einem höherklassigen Verein ziemlich sicher. Aber Hildebrandt gab dann doch seine Zusage. "Sportlich weiß ich, was ich an Cottbus habe. Privat fühle ich mich wohl", sagt er. "Und dass ein Großteil der alten Truppe zusammengehalten wurde, war auch wichtig."

Und so ist klar: Energie Cottbus ist auch in der neuen Saison- ein Meisterschaftsanwärter. "Wenn der Focus da ist und die maximale Konzentration, sind wir die Meister-Chancen, wie einige andere auch." Weiter will sich Trainer Claus-Dieter Wollitz beim Thema Meisterschaft vorerst nicht nach vorn wagen. Er will erst einmal die Vorbereitung abwarten.

Die Vorbereitung zielt aber nicht nur darauf ab, schnell wieder in Form zu kommen, sondern Wollitz will auch sein Spielsystem etwas umstellen. Statt wie bisher Viererkette soll es künftig eine Dreierkette geben. "So eine Umstellung auf ein neues System braucht Zeit auf dem Platz. Dazu gehört aber nicht nur die Praxis, sondern auch die Theorie." Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung ist damit gesetzt.

Auch deshalb sind im Vorbereitungsplan aktuell nur unterklassige Teams zu finden, gegen die an den beiden kommenden Wochenenden gespielt wird. Dann zieht das Tempo an. Energie will sich dann mit Mannschaften aus Polen und Dänemark messen. Offiziell ist das aber noch nicht.

Dafür steht aber schon mal der Termin für den Saison-Start fest. Ab Ende Juli will Cottbus in der Regionalliga die Konkurrenz auf Aufstand halten. Was nach der Kampfansage zum Trainings-Start absolut realistisch erscheint.