Die deutschen U21-Handballer sind bei der Heim-Weltmeisterschaft erfolgreich in ihre Titelmission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger siegte zum Auftakt in Hannover am Dienstag ohne Mühe 35:14 (18:4) gegen den Außenseiter Libyen. Beste Werfer waren der Füchse-Berlin-Profi Tim Freihöfer und Florian Kranzmann mit je sieben Treffern. "Bei den letzten beiden Europameisterschaften haben wir oft vor leeren Rängen gespielt, außer beim Finale gegen Kroatien. Das hatte keinen Spaß gemacht, heute war es überragend, da hat man Lust auf mehr", sagte Freihöfer nach dem Sieg vor 3.267 Fans in der schwülwarmen Hannoveraner Halle. Insgesamt sechs Spieler des Teams sind aus dem Füchse-Nachwuchs hervorgegangen und spielen in Berlin oder Potsdam.