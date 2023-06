Vor allem am so genannten "knockout day" lag Lückenkemper oft von Schmerzen schreiend und weinend auf der Tartanbahn des dortigen National Training Center. Der "knockout day" ist der Freitag. Lückenkemper, die seit 2020 bei Lance Brauman trainiert, hat ihn längst umbenannt, in den "Tag, an dem wir in der Gruppe sterben", wie sie gegenüber dem rbb sagt.

Brauman lässt seine Gruppe freitags die "300 Meter-Splits" laufen. Diese unterteilen sich wie folgt: 200 Meter in weniger als 24 Sekunden. Eine Minute Pause. 100 Meter in rund zwölf Sekunden. Sechs Minuten Durchschnaufen. 150 Meter Meter. Eine Minute Pause. Nochmal 150 Meter. Mitunter hatte sich in Lückenkempers Oberschenkel-Muskulatur derart viel Laktat gebildet, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Ein andermal musste sie sich aufgrund der Belastung fast übergeben. Doch dafür blieb ihr keine Zeit, denn der nächste Lauf stand an.

All die Erfolge des Vorjahres haben sie noch mehr motiviert für 2023. Und sie haben dafür gesorgt, dass Lückenkemper im Oktober bei ihrer Rückkehr in ihre Trainingsgruppe in Florida begeistert mit "the European Champ is here" begrüßt wurde. Beim EM-Finale in München war sie - wie auch bei den Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion - in 10,99 Sekunden zum Sieg gelaufen. Lance Brauman traut der einzigen Deutschen in seinem Camp noch mehr zu.

Lückenkemper sieht es ähnlich. Sie ist bereits in einer großartigen Frühform, fühle sich "so fit, wie noch nie." Anfang Mai lief Lückenkemper in Atlanta 11,00 Sekunden. Am 21. Mai bestätigte sie diese Zeit mit 11,03 Sekunden auf den Bermuda-Inseln. Und beim Diamond League-Meeting in Florenz, ihrem Start in die europäische Freiluftsaison, folgten am 2. Juni 11,09 Sekunden.

Ihr Deutschland-Debüt 2023 gibt Lückenkemper am Samstag beim 25. Internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau. Lückenkempers großes Ziel sind die Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris. Auf dem Weg dorthin ist die WM im Sommer in Budapest eine wichtige Zwischenetappe. Nachdem sie im Vorjahr in Eugene dem Endlauf um 12/100 verpasst hatte, will sie diesmal unbedingt ins Finale. "Das ist das, wofür ich mir dieses Jahr den Arsch so dermaßen aufgerissen habe in Florida - und das eine oder andere mal heulend auf der Tartanbahn gelegen habe."