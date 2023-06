Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann wird nicht an der 110. Tour de France teilnehmen. Sein Team Bora-hansgrohe teilte am Montag mit, dass der noch offene achte Startplatz an den Österreicher Patrick Konrad geht.

Schachmann, der in den vergangenen anderthalb Jahren gesundheitliche Probleme hatte, war bei der Tour de Suisse und den deutschen Meisterschaften in guter Form. Aus deutscher Sicht stehen nur Nils Politt und Emanuel Buchmann im Bora-Aufgebot für die am Samstag in Bilbao beginnende Tour.