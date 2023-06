Nach dem Abstieg 2019 ahnte niemand, dass es so lange dauern würde, bis Energie Cottbus wieder an die Tür zum Profi-Fußball klopfen würde. Am Mittwoch steht das Hinspiel gegen Unterhaching an. Von Andreas Friebel Der rbb überträgt das Spiel im Fernsehen (Brandenburg) und im Stream auf rbb|24.

Der 18. Mai 2019 gehört zu den "schwarzen Stunden" in der Klubgeschichte des FC Energie Cottbus. Nach einem 1:1 in Braunschweig stieg Cottbus aus der 3. Liga ab. Ein Tor fehlte am Ende. Hätten die Lausitzer in den 37 Spieltagen zuvor nur in einer Partie ein Mal mehr getroffen, hätte es die Eintracht erwischt. So aber musste Energie runter in die Regionalliga und durchlebte schwere Zeiten. Der ehemalige Bundesligist stand kurz vor der Insolvenz.

Seitdem hat sich die wirtschaftliche Lage verbessert und mit der erneuten Verpflichtung von Trainer Claus-Dieter Wollitz vor zwei Jahren kehrte auch der sportliche Erfolg zurück. Die vergangene Saison beendete Cottbus auf Platz drei. In dieser Saison folgte nun die Meisterschaft.

Am Ende souverän mit sieben Punkten Vorsprung holten sich die Rot-Weißen den Titel. Dem folgte am vergangenen Wochenende der Landespokal-Sieg gegen Luckenwalde. "Ich bin mir sicher, dieser Sieg gibt uns Rückenwind und hilft uns im Heimspiel am Mittwoch", sagt Wollitz. Den Pokalsieg konnte er mit seinem Team kaum feiern, denn die nun beiden anstehenden Aufstiegsspiele gegen Unterhaching sind extrem wichtig.

Am Sonntag konnte die Mannschaft etwas durchatmen. Am Montagvormittag stand sie aber schon wieder auf dem Trainingsplatz. "Ich habe der Mannschaft am Montag den Gegner im Video vorgestellt. Dienstag gehen wir noch ins Detail. Und Mittwoch hauen wir dann alles raus, was wir haben."