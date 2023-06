2013 erlebte Sabine Lisicki mit dem Einzug ins Wimbledon-Finale ihr Karriere-Highlight. In den letzten Jahren wurde sie dann von schweren Verletzungen geplagt. Doch sie kämpfte sich zurück und spielt jetzt erneut beim WTA-Turnier in Berlin.

Tennisspielerin Sabine Lisicki blickt mit viel Vorfreude auf ihren Auftritt beim WTA-Turnier in ihrer Heimat Berlin. Dank einer Wildcard ist die 33-Jährige im Steffi-Graf-Stadion auf ihrem Lieblingsbelag Rasen dabei. Zehn Jahre nach ihrem sensationellen Einzug ins Wimbledon-Finale und diversen teils schweren Verletzungen betont sie die große persönliche Bedeutung, die das Stadion für sie habe. "Das ist immer etwas ganz Besonderes, als kleines Kind habe ich hier immer viele Stunden verbracht", sagte sie vor dem Start des Turniers am 19. Juni. "Es war auch eine Motivation, nach der schweren Verletzung zurückzukommen."

"Ich habe immer gesagt, dass ich zurückkehren möchte. Das war das Feuer in mir", sagt Lisicki bei "Studio 3" vom rbb . "Es war unglaublich, wieviele Fans mitgefiebert haben und mir in dieser schweren Zeit Kraft gegeben haben. Es sind die Momente auf dem Platz, die gefehlt haben", blickt sie auf die von Verletzungen geplagte Zeit zwischen 2020 und 2022 zurück. Schon im letzten Jahr habe ihr der Auftritt in Berlin gut gefallen. "Da war es das Leiden, um wieder zurück auf den Platz zu kommen, wirklich wert", sagt Lisicki.

Nach den vielen gesundheitlichen Rückschlägen und Knie-Operationen kämpft die Berlinerin derzeit um den Anschluss an die Top-100 der Weltrangliste, aktuell steht sie auf Rang 292. Dominieren werden das Turnier also wohl andere. Fast die komplette Weltelite wird in der kommenden Woche in Berlin aufschlagen. Die Fans dürfen sich auf Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka (Belarus), Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien) und US-Ausnahmetalent Cori Gauff freuen.

"Ich möchte alles geben und dann schauen, wo die Reise hingeht", sagt Lisicki zurückhaltend. Die Vorbereitung für das WTA-Turnier in Berlin hat sie auf Mallorca absolviert. "Es ist sehr, sehr schwierig, sich auf Rasen vorzubereiten, weil es einfach nur wenige Rasenplätze gibt", sagt die 33-Jährige. "Hier wurden die Rasenplätze geschont, damit sie für das Turnier perfekt sind."

Die Auslosung für das Hauptfeld findet am Sonntag nach Beendigung der Qualifikationsrunde statt. "Wir werden dann sehen, gegen wen ich spielen muss", sagt Lisicki. "Man muss dann von der ersten Runde an sehr, sehr gut spielen, um zu gewinnen." Die Aufregung sei auf jeden Fall groß und Lisicki hoffe, dass viele Berliner kommen werden, um zu unterstützen.