Berlin und Brandenburg erleben ein erfolgreiches Football-Wochenende. Während die Potsdam Royals ihr Duell gegen die New Yorker Lions Braunschweig mit 40:33 gewinnen, triumphieren die Berlin Adler mit 23:14 über die Kiel Baltic Hurricanes.

Potsdam Royals gewinnen in Berlin

Die Potsdam Royals haben einen echten Härtetest vor der Sommerpause überstanden. Im Karl-Liebknecht-Stadion war mit Braunschweig der deutsche Rekordmeister und der womöglich schwerste Gegner der Saison zu Gast. Mit dem 40:33 (8:7/16:14/8:6/8:6) gleichen die Royals punktetechnisch in der Tabelle aus - durch den direkten Vergleich thront Potsdam nun auf Rang eins.

Die Berlin Adler stehen in der Tabelle deutlich weiter hinten, konnten aber ebenfalls einen Erfolg verzeichnen. Mit dem 23:14-Sieg (3:0/10:0/0:0/10:14) über Kiel haben die Hauptstädter ihre Talfahrt vorerst gestoppt. Nach dem Saisonstart mit 2:1 Siegen folgten drei Niederlagen am Stück, was die Adler weit von den Playoffs entfernt. Mit dem Heimerfolg wahren die Berline eine Restchance auf die Playoff-Qualifikation.