Hertha BSC hat den ersten Härtetest in der Saisonvorbereitung verloren. Das Team von Pal Dardai unterlag am Samstag beim Schweizer Meister Young Boys Bern mit 2:4 (0:2). Lukasz Lakomy (5.) schoss den Super-League-Club vor 2300 Zuschauern in Führung, ehe Joél Monteiro (27.) und erneut Lakomy (50.) erhöhten. Hertha verkürzte dank Bence Dardai (71.) und Wilfried Kanga (81/Elfmeter) nochmal, doch Jashar Deme (87.) setzte den Endpunkt für Bern. Für den Bundesliga-Absteiger war es nach den beiden Testspielen gegen den RSV Eintracht 1949 (6:0) und den BFC Dynamo (2:0) der erste echte Prüfstein.