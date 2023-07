Diskuswerferin Kristin Pudenz holt fünften Titel in Folge

Vize-Europameisterin Kristin Pudenz (SC Potsdam) hat erneut das Kräftemessen der deutschen Diskuswerferinnen für sich entschieden. Die Olympia-Zweite gewann am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel mit 65,98 Metern vor Shanice Craft (Halle/Saale/64,05) und Marike Steinacker (Leverkusen/62,70) ihren fünften DM-Titel in Folge.