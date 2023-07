Der 1. FC Union Berlin hat das Testspiel gegen Rapid Wien gewonnen. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Urs Fischer mit 3:0 im Stadion An der Alten Försterei durch. Kevin Behrens traf doppelt für Union Berlin.

Kurz vor Anpfiff hatten die Köpenicker Lucas Tousart als Neuzugang verkündet. Der 26-Jährige, der zuletzt für Hertha BSC spielte, war allerdings nicht Teil des Kaders für das Freundschaftsspiel. Dafür sahen die rund 17.000 Zuschauenden Neuzugang Brenden Aaronson in der Startelf. Die erste Hälfte war von vielen Ecken, aber keinen Toren für den 1. FC Union Berlin gezeichnet.

Nach der Pause wechselte Urs Fischer auf sechs Positionen und brachte unter anderem Kevin Behrens aufs Feld. Der machte wenig später mit dem 1:0 auf sich aufmerksam (53.). Die Vorlage kam von Christopher Trimmel, der von den mitgereisten Fans seines Ex-Klubs zwischenzeitlich mit einem Banner gegrüßt wurde. Drei Minuten später traf Neuzugang David Fofana zum 2:0. Axel Kral schickte den Ball übers halbe Feld direkt in den Strafraum, wo Fofana wartete und den Ball am chancenlosen Wiener Torhüter vorbeischob.

In der 74. Minute wurde Kevin Behrens erneut von seinen Teamkollegen in Szene gesetzt. Josip Juranovic spielte eine Flanke von der rechten Seite zum 32-Jährigen, der in die Luft stieg und den Ball ins Tor köpfte. Danach versuchten die Berliner es noch einige Male, doch die Gäste zogen sich vors Tor zurück, wodurch es beim 3:0 für den 1. FC Union Berlin blieb.