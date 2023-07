Hertha startet mit Samstagabendspiel in Düsseldorf

Hertha BSC startet mit einem Samstagabendspiel in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, wird die Partie der Berliner bei Fortuna Düsseldorf am Samstag, 29. Juli um 20:30 Uhr als Topspiel im Fußball-Unterhaus angepfiffen.