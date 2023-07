Die Profis des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bereiten sich mit Leistungstests und medizinischen Untersuchungen auf die Saison vor. Am ersten Tag nach dem Sommerurlaub standen am Montag unter anderem Sprintübungen für einen Teil des Kaders auf dem Trainingsgelände am Stadion an der Alten Försterei an.

Gemeinsam auf den Platz geht es für die Spieler erstmals am Mittwoch. Einen Tag später reisen die Berliner nach Bad Saarow in ein erstes Kurztrainingslager bis Sonntag. Sein großes Trainingslager absolviert Union vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Astoria Waldorf an. Zum Liga-Auftakt kommt Mainz 05 am 19. oder 20. August nach Berlin. Die Champions-League-Gegner werden am 31. August in Monaco ausgelost. Erster Spieltag in der Königsklasse ist am 19./20. September.