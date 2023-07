Der Transfer Fofanas zum 1. FC Union hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt. Möglich wird die einjährige Leihe auch deshalb, weil sich der 20-Jährige in seiner vergangenen ersten Saison beim FC Chelsea in London noch nicht durchsetzen konnte. Gerade einmal drei Kurzeinsätze in der Premier League und ein Auftritt im FA Cup sorgen dafür, dass Fofana sich in Köpenick kommende Saison mehr Spielanteile erhofft. Ob es für den Sommer 2024 eine Kaufoption seitens Union gibt, kommunizierte der Klub nicht. Übereinstimmende Medienberichte lassen jedoch eine Leihe ohne Kaufoption vermuten.

"Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird", kommentiert Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert die Verpflichtung von Fofana. Der wiederum lobt Unions Entwicklung der vergangenen Jahre und erklärt: "Der Club hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen."

Union Berlin ist für Fofana die dritte Station im europäischen Ausland. Nachdem er sich an der heimischen Elfenbeinküste an mehreren Akademien auch international Scouts empfohlen hatte, wechselte er im Februar 2021 mit 18 Jahren zum norwegischen Top-Klub Molde FK. Für den erzielte er in der Saison 2022 in 24 Ligaspielen 15 Tore, ehe er zur Rückrunde 2022/23 für eine Ablöse von 12 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet wurde.