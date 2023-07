Auch das zweite Heimspiel gegen RB Leipzig findet an einem Sonntag statt und beschließt um 17:30 Uhr den dritten Spieltag. An den weiteren Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer jeweils samstags um 15:30 Uhr am Ball. Neben den Auswärtsspielen bei den Aufsteigern Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim sowie VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund ist Union Gastgeber für die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart.

Union Berlin beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga mit einem Sonntagsspiel. Am 20. August empfangen die Köpenicker den FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervorgeht, die die Deutsche Fußball-Liga (DFB) am Mittwoch für die ersten acht Spieltage veröffentlicht hat.

Nachdem in der 2. Bundesliga bereits die ersten beiden Spieltage terminiert worden waren, ist nun auch die dritte bis zehnte Spielrunde zeitlich festgelegt worden. Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wird demnach am dritten Spieltag an einem Samstagabend (19.08., 20:30 Uhr) zum Topduell beim Hamburger SV auflaufen.

Ein weiteres spätes Samstagsspiel wartet am 8. Spieltag auf die Hertha-Fans. Dann heißt der Gegner unter Flutlicht im Olympiastadion St. Pauli (30.9.). Hinzu kommen vier Partien am Sonntagmittag um 13:30 Uhr gegen Braunschweig (17.9.), in Kiel (24.9.), auf Schalke (8.10.) und in Nürnberg (22.10.) sowie zwei Begegnungen samstags um 13 Uhr gegen Greuther Fürth (26.8.) und in Magdeburg (2.9.).