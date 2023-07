Nach Pyro-Vorfällen in Wolfsburg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am Dienstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 55.800 Euro verurteilt. Grund ist das das unsportliche Verhalten der Hertha-Fans am letzten Bundesliga-Spieltag Ende Mai.