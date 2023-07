Ohne große (Sommer-)Pause ist Regionalligist Energie Cottbus in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Trainer Claus-Dieter Wollitz spricht über die Fortschritte bei der Kaderplanung, die ersten drei Testspiele und die Lage in der Liga.

Es ging sofort darum, nach vorne zu gucken. Die Nachbereitung macht man ja immer nach jedem Spiel. Und was soll man beim Rückspiel der Relegation nachbereiten? Das kann man sowieso nicht mehr korrigieren. Zumal man im Spiel gesehen hat, was das Problem war.

Sie hatten wenig Zeit - und lange die Ungewissheit, in welche Liga es geht. Wie schwer war und ist es in dieser Situation, Spieler zu finden?

Ich glaube, dass wir uns in den letzten zwei Jahren etwas erarbeitet haben und deswegen gute Spieler angeboten bekommen. Das sieht man auch an den Verpflichtungen: Tim Campulka war Stammspieler in Chemnitz, Dominik Pelivan [ebenfalls in Chemnitz; Anm. d. Red.] und Cedric Euschen [beim BFC Dynamo; Anm. d. Red.], wenn sie gesund waren, auch. Und das sind nur ein paar Beispiele. Die haben alle unter Profibedingungen Regionalliga gespielt. Da glaube ich schon, dass man dementsprechend Möglichkeiten hat.

Letztes Jahr im Sommer haben wir Spieler geholt, die bei ihren Vereinen wenig Spielzeit hatten. Jetzt ist es anders. Was das angeht, sind wir sehr zufrieden. Dennoch sind wir weiter am Markt unterwegs. Wir wollen noch etwas für die Offensive tun und hoffen da schnellstmöglich Vollzug vermelden zu können. Wir wollen Spieler, die Bock haben und uns in der Breite und Tiefe unterstützen, um erfolgreich sein zu können.