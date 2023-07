Am Montag beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die FIFA Frauen WM in Australien und Neuseeland. Welche Chancen hat das Team? Wie stark sind die Gegner? Wann und wo sind die Spiele zu sehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Von Lukas Witte

Am Donnerstag beginnt in Australien und Neuseeland die FIFA Frauen WM. rbb-Sportjournalistin Stephanie Baczyk wird das Turnier in der ARD kommentieren und verrät, was die Fans erwartet und wie sich der Blick auf den Sport verändert hat.

Die WM in Australien und Neuseeland läuft seit dem 20. Juli und endet mit dem Finale am 20. August. Auftakt für das deutsche Team ist am Montag um 10:30 Uhr deutscher Zeit. Dann treffen sie in Melbourne auf Marokko.

Nach fünf freien Tagen geht es für die deutschen Frauen am 30. Juli (So.) in der australischen Metropole Sydney weiter. Anstoß der Begegnung gegen Kolumbien ist um 11:30 Uhr. Zum Abschluss der Gruppenphase steht am 3. August (Do.) in Brisbane das Duell mit Südkorea auf dem Programm. Hier rollt der Ball ab 12 Uhr.

Ein mögliches Achtelfinale würde Deutschland am 8. August (Di.) bestreiten. Je nach Platzierung in der Gruppenphase würden sie dann entweder um 10 Uhr in Melbourne oder um 13 Uhr in Adelaide spielen.