Hertha BSC hat einen Abnehmer für Stürmer Krzysztof Piatek gefunden. Wie die Berliner Fußballer am Dienstagabend bekannt gaben, wechselt der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung in die Türkei zu Basaksehir FK. Bereits in der vergangenen Saison war Piatek, der in Berlin nie wirklich die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen konnte, nach Italien ausgeliehen.