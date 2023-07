Beäugt wird Kienast von ihrem Trainer Thomas Brack, der hinter dem grünen Schutznetz steht und zufrieden wirkt. Andere Urteile scheinen derzeit allerdings auch vermessen angesichts Kienasts Leistungen. Beeindruckende 70,91 Meter hat sie die 3-Kilo-Kugel im Mai bei den Meisterschaften in Fränkisch-Crumbach geschleudert, deutscher Rekord der unter 18-jährigen Frauen. Damit rangiert sie nun auch auf dem ersten Platz der U-18-Weltrangliste. Ach ja: Nova Kienast vom SV Preußen Berlin ist gerade einmal 15 Jahre alt.

Die Kugel nimmt Fahrt auf. Nova Kienast lässt das Wurfgerät dreimal über ihren Kopf kreisen, immer schneller, dann sinkt der Wurfhammer ab, etwa auf Brusthöhe. Es sieht so aus, als ob die Athletin mit der Kugel Karussell fährt, drei Umdrehungen. Sie lässt los und der Hammer fliegt über den Aschenplatz des Berliner Schul- und Leistungssportzentrums (SLZB).

Kienast habe ein besonderes Bewegungsgefühl mit dem Hammer, versucht sich ihr Trainer in einer Erklärung für die Topleistungen seiner Leichtathletin. "Sie erlebt die Drehung und den Wurf in Zeitlupe." So jedenfalls habe Kienast ihm einmal ihren Ansatz erklärt. Ein schönes Bild, die Zeitlupe - ausgerechnet dieser rasend schnelle, ultrakomplexe Ablauf des Hammer-Abwurfs. "Damit kann man arbeiten als Trainer", sagt Brack mit einem Grinsen. "Das ist toll."

Dabei bringt Kienast nicht nur im Abwurfring Topleistungen - in der Schule hat sie eine Klasse übersprungen. Biologie hat sie am angeschlossenen Sportgymnasium als Leistungskurs gewählt. Ihr Lehrer zeigt sich beeindruckt von ihrem Grundwissen, welches sich möglicherweise dadurch erklären lässt, dass sie seit ihrem siebten Lebensjahr bereits regelmäßige, faszinierte Besucherin des Berliner Naturkundemuseums ist.

Neben dem Sport "noch die Anforderungen zu erfüllen, um in der Schule gut abzuschneiden, ist schwierig" sagt Biolehrer Clemens Harder. Denn gerade am Leistungssportzentrum hätten die Schüler einen vollen Stundenplan. "Nova hat die Leistungsfähigkeiten in beiden Bereichen."