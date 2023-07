rbb|24: Friederike Brose, direkt nachdem Sie mit gerade einmal 16 Jahren einen starken vierten Platz im Weitsprung-Wettbewerb bei der Para-WM in Paris errungen haben, haben Sie in die ARD-Kameras gestrahlt und gesagt: "So happy wie jetzt bin ich selten". Wie sieht es einen Tag später aus?

Friederike Brose: Ich freue mich einfach immer noch wie Sau. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es hat übelst Spaß gemacht.

Kann man nach so einem Wettkampf eigentlich überhaupt abschalten?

Friederike Brose: Ich habe lange gebraucht, um einzuschlafen. Das kenne ich von mir eigentlich nicht so.