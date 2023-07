So 09.07.23 | 15:39 Uhr

Sprinterin Gina Lückenkemper hat 20 Stunden nach ihrem Triumph über die 100 m auch mit der Staffel den deutschen Meistertitel gewonnen. Die Europameisterin setzte sich am Sonntag in Kassel zusammen mit Leonie Kluwig, Michelle Janiak und Nadine Reetz vom SCC Berlin in 43,91 Sekunden vor den Quartetts des VfL Sindelfingen (44,37) und der LG Stadtwerke München (44,44) durch.