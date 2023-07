Die großen Momente mit deutschen Fahrern sind bislang ausgeblieben. Insgesamt sind überhaupt nur sieben deutsche Teilnehmer dabei – so wenige wie nie zuvor in diesem Jahrtausend. Erlebt Deutschland gerade einen Radsport-Tief?

Wenn man will, kann man es so sagen. Ich denke aber, wir hatten auch genug Radsport-Hochs in Zeiten, in denen sich die Medien komplett abgewandt haben. Wir hatten Phasen, in denen in jedem Jahr fünf Etappen gewonnen wurden von deutschen Fahrern wie Tony Martin, André Greipel, Marcel Kittel. Darüber wurde weniger berichtet. Wenn Sie sagen "Radsport-Tief", wo soll es auch herkommen? Der Nachwuchs in Deutschland fehlt generell, es gibt kaum Radrennen. Was macht Deutschland für den Radsport? Es gibt hierzulande außer Fußball eigentlich nur Randsportarten. Jeder, dem der Erfolg der Deutschen bei der Tour fehlt, soll mal probieren in Deutschland ein Radrennen zu organisieren. Da sträuben sich alle, weil für einen halben Tag die Straße gesperrt werden muss. Ich denke, wir haben große Fahrer am Start, etwa Emanuel Buchmann, der super in Form ist. Er ist in der Verfassung, eine Etappe zu gewinnen.