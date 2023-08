Gut ein Jahr nach dem Bronze-Coup bei der Heim-EM haben die deutschen Basketballer bei der Rückkehr nach Berlin ihre Ansprüche auf eine WM-Medaille unterstrichen. Gegen den Mitfavoriten Kanada gewannen Kapitän Dennis Schröder und Co. am Mittwoch ihr zweites Testspiel mit 86:81 (50:34). 16 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ist Deutschland auf Kurs.

Vor 12.387 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof führten der vor allem in der Schlussphase starke Franz Wagner (18 Punkte), Daniel Theis (17) und Schröder (16) das Team zum Achtungserfolg gegen die mit NBA-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander gespickten Kanadier. Auf dem Weg zur WM geht es nun nach Hamburg, wo am Wochenende der Supercup mit China, Neuseeland und erneut Kanada ansteht. Derweil muss Bundestrainer Gordon Herbert seinen Kader noch von 14 auf zwölf Spieler reduzieren.