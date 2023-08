Mit Makkabi Berlin spielt am Sonntag zum ersten Mal ein jüdischer Klub im DFB-Pokal. Entscheidenden Anteil am Erfolg hat auch Kult-Trainer Wolfgang Sandhowe. Ein Gespräch über seinen Fußball-Ansatz, eine Kindheit auf dem Bauernhof und Religion.

Seit vier Jahren trainiert er Makkabi. Die größten Erfolge in dieser Zeit: der Aufstieg in die fünftklassige Oberliga sowie der Gewinn des Berliner Landespokals, durch den sich das Team für die erste Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg qualifizierte (Sonntag, 15:30 Uhr).

rbb|24: Herr Sandhowe, Sie gelten als bunter Hund im Fußball, waren in den vergangenen vier Jahrzehnten unter anderem Assistenztrainer in der Türkei bei Galatasaray Istanbul sowie bei mehreren Klubs in ganz Deutschland. Wie würden Sie Ihren Ansatz beschreiben?

Wolfgang Sandhowe: Ich bin ein ehrlicher, verrückter Trainer, das ist die beste Bezeichnung. Ich bin ein Freund von sehr vielen Kulturen. Für mich ist entscheidend, dass der Mensch, mit dem ich arbeite, in Ordnung ist. Darauf kommt es an.

Was sagen die Spieler über Sie?

Wenn ich über die weiße Linie gehe, beim Training, dann sagen die Spieler, dass ich zum Tier werde. Ich bin eben Fußballlehrer und Diplom-Sportlehrer. Ich will, dass wir von außen sauber flanken. Ich will nicht, dass einer unmöglich dribbelt, dann geht der Ball an die andere Farbe. Ich habe bestimmte Prinzipien. Das dauert so eine bestimmte Zeit, bis die Jungs das nachvollziehen können. Aber dann setzen die das auch um, und deshalb sind wir auch so erfolgreich. Das sind manchmal so die Kleinigkeiten, die den Fußball entscheiden. Und da arbeite ich auch dran.

Welche Prägung war wichtig für Ihre spätere Fußballarbeit?

Ich bin aufgewachsen im Münsterland, auf einem Bauernhof. Wir hatten kein Geld, überall hat es reingeregnet, im Winter haben wir drinnen gefroren. Aber wir hatten hatten einen Onkel, der hat mir jedes Jahr einen Ball geschenkt. Damit haben wir den ganzen Tag auf der Ranch Fußball gespielt. Die Nachbarschaft kam dazu, wir haben Gerd Müller nachgespielt und wie sie nicht alle hießen. Das hat die Grundlage gelegt.